شاهد.. جريمة تهز مدينة السلام .. مقتل شاب على يد بلطجي

عرض برنامج انفراد مع سعيد حساسين، مقطع فيديو حصري للحظة تمثيل الجريمة التي هزت مدينة السلام، بعد قتل الشاب أمير على يد بلطجي.
ولقى أمير حتفه بطعنة نافذة في الصدر، على يد صديقه إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمدينة السلام أمس الجمعة.
وتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا يفيد بمقتل شاب بطعنة نافذة بالصدر على يد صديقه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل شاب يدعى "أمير"، على يد صديقه بطعنة "مطواة" نافذة في الصدر، إثر مشاجرة بينهما استهل على أثرها القاتل "مطواة" وطعن صديقه ليلقى مصرعه فى الحال، وفر هاربا.