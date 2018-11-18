شاهد.. جريمة تهز مدينة السلام .. مقتل شاب على يد بلطجي

عرض برنامج انفراد مع سعيد حساسين، مقطع فيديو حصري للحظة تمثيل الجريمة التي هزت مدينة السلام، بعد قتل الشاب أمير على يد بلطجي.





ولقى أمير حتفه بطعنة نافذة في الصدر، على يد صديقه إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمدينة السلام أمس الجمعة.



