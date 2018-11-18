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تعليم

كلية بنات عين شمس تعقد مؤتمرها الدولي بأسوان

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثالث بعنوان " البحوث التكاملية طريق الأمل" وذلك في الفترة من ٢٧:٢٨ من فبراير القادم بمدينة أسوان، برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت د. رقية شلبى عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، في بيان للكلية، أن المؤتمر يهدف إلى تحديد مفهوم البحوث التكاملية من حيث التوجهات والمنهجية و الادوات، وكذلك رصد الخبرات والتجارب الدولية في مجال البحوث التكاملية وحل مشكلات التنمية المستعصية و تحديد الصعوبات والتحديات التى تواجه البحوث التكاملية من أجل التنمية.

وأضافت د. مكة البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، أنه سيتم تناول العديد من المحاور من بينها: البحوث التكاملية والتنمية تجارب وخبرات آفاق ورؤى؛ البحوث التكاملية والعائد المجتمع ؛ دور مؤسسات المجتمع المدني ودعم البحوث التكاملية، وتوفير مصادر التمويل و مؤسسات البحث العلمى ودفع حركة البحوث التكاملية لتحقيق التنمية.

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