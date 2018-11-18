مصلحة الضرائب: تحصيل 6.3 مليار جنيه ضرائب بعد تفعيل قانون التجاوز عن مقابل التأخير

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن القانون العام الحالي، نص على التجاوز عن 90 % من مقابل التأخير عن سداد أصل ضريبة الدخل، إذا تم السداد خلال 3 أشهر منذ تفعيله.
أضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي " ، أنه تم التجاوز عن نحو مليار ونصف المليار جنيه من غرامات التأخير، والتجاوز كذلك عن الفوائد بنسبة 100%.
أوضح أن الحصيلة المستهدفة من المرحلة الأولى كانت 5 مليارات جنيه، لكنها بلغت 6.3 مليار، وأن المرحلة الثانية التي بدأت الثلاثاء الماضي، تجيز التنازل عن 70% من غرامات التأخير خلال 45 يومًا، أما الثالثة والأخيرة تتيح التنازل عن 50% فقط، متوقعًا زيادة حصيلة المرحلة عن مليار جنيه.
وطالب رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، الممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة عليهم، بالاستفادة بقدر الإمكان من هذا القانون، موضحًا أن فرصة التجاوز عن نسبة كبيرة من غرامات التأخير لا تكررها المصلحة كثيرًا.