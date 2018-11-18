مصلحة الضرائب: تحصيل 6.3 مليار جنيه ضرائب بعد تفعيل قانون التجاوز عن مقابل التأخير

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن القانون العام الحالي، نص على التجاوز عن 90 % من مقابل التأخير عن سداد أصل ضريبة الدخل، إذا تم السداد خلال 3 أشهر منذ تفعيله.





أضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي " ، أنه تم التجاوز عن نحو مليار ونصف المليار جنيه من غرامات التأخير، والتجاوز كذلك عن الفوائد بنسبة 100%.





أوضح أن الحصيلة المستهدفة من المرحلة الأولى كانت 5 مليارات جنيه، لكنها بلغت 6.3 مليار، وأن المرحلة الثانية التي بدأت الثلاثاء الماضي، تجيز التنازل عن 70% من غرامات التأخير خلال 45 يومًا، أما الثالثة والأخيرة تتيح التنازل عن 50% فقط، متوقعًا زيادة حصيلة المرحلة عن مليار جنيه.



