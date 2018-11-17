مظاهرات ضخمة في النرويج احتجاجاً على تقييد الإجهاض

احتج الآلاف في عدد من المدن النرويجية، يوم السبت، على وضع قيود على الإجهاض وسط جدل حاد بهذا الشأن بين ائتلاف الأقلية الحاكم وحزب صغير يرغب في الانضمام للحكومة.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، خرج المحتجون في شوارع العاصمة أوسلو، وبينهم أمهات يدفعن أطفالهن في عربات صغيرة، حاملين لافتات كتبن عليها "جسدي ملكي" و"دفاعا عن الإجهاض".





وقالت إنا لوند (22 عاما)، التي تدرس علم الجريمة، إن "القانون الجديد المقترح يحد من حقوق المرأة".





وأضافت "أرى أنه ينبغي أن يترك للمرأة الحق في الاختيار".





وأوضح استطلاع نشرته صحيفة "في جي" اليومية في التاسع من نوفمبر 2018، أن 68 في المئة من النرويجيين يعارضون تغيير قانون الإجهاض بينما يؤيد ذلك 16 في المئة فقط.



