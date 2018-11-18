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رياضة

تعرف على الـ8 متأهلين إلى أمم أفريقيا 2019

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
أحمد هاني
ضمن 8 منتخبات حتى الآن التأهل إلى منافسات أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون فمينهم من تصدر مجموعته ومنهم من حل ثانيًا.

ويعد منتخب مالي هو ثامن المتأهلين إلى الكان إلى جانب مصر، تونس، السنغال، مدغشقر، المغرب، نيجيريا وأوغندا، إضافة إلى الكاميرون مستضيف البطولة كتاسع منتخب.

وودعت 7 منتخبات سباق التأهل وهى غينيا الاستوائية والسودان وجنوب السودان وسيشيل وسوازيلاند والنيجر وبتسوانا.

ويسعى المنتخب الليبي للحاق بركب المتأهلين بعد أن سحق سيشل بثمانية أهداف لهدف ليدخل في صراع التقدم وارتفاع رصيده إلى 7 نقاط في لمركز الثالث، خلف جنوب إفريقيا صاحبة الـ 8 نقاط. 

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تعرف على الـ8 متأهلين إلى أمم أفريقيا 2019

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