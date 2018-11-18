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سعفان: حادث مقتل الصيدلي المصري فردي.. ولن نفرط في حقوق عمالنا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:36 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
حمزة شعيب
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن حادث مقتل الصيدلي المصري حادث فردي، مشيرًا إلى أن المصريين والسعوديين يتألمون بسبب هذا الحادث.

وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الدولة لن تفرط في حق أي مواطن مصري، مضيفًا أنهم يتابعون كل تفاصيل الحادث منذ وقوعه، ولن يتم ترك حقوق للصيدلي المتوفي.

ولفت إلى أن هناك تعاونا بين وزارتي القوى العاملة والهجرة لضمان حقوق المواطن المصري، مشددًا على أن الوزارة تتابع أحوال كل المصريين في الخارج.
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