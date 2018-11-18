بشرة خير للاقتصاد المصري.. المالية تعلن أبرز مؤشرات موازنة العام المقبل.. زيادة نسبة النمو إلى 6.5%.. ارتفاع الناتج المحلي بقيمة 963.. ونواب: نعول على ازدياد الحصيلة الضريبة لخفض العجز

برلماني: أي تحريك في أسعار المحروقات يؤدي لارتفاع نسب التضخم العالم المقبل

نائب: زيادة الحصيلة الضريبية الخطوة الأبلغ أثرًا لخفض عجز الموازنة

حسن السيد: مصر ستجني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل





تهدف وزارة المالية خلال العام المقبل إلى تحسين أوضاع الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض العجز، وارتفاع معدلات النمو، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم.تفاؤل كبير من وزارة المالية بمؤشرات التحسن الاقتصادي، وهو ما يتضح من تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي أعلن عن أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2019/2020 المقبلة والمقرر العمل بها أول يوليو القادم، تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي 6.214 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 963 مليار جنيه عن حجم ذلك الناتج خلال موازنة العام المالي الجاري.وكشف الوزير عبر منشور إعداد الموازنة الجديدة الذي اطلع "صدى البلد" عليه، عن استهداف الموازنة الجديدة خفض عجز الموازنة إلي 427.8 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم بتراجع قدره 10 مليارات جنيه عما هو مقرر بالعام المالي الجاري، والذي سجل 438.8 مليار جنيه بنسبة 8.4% بنفس الناتج المحلي.من جانبهم أكد عدد من المتخصصين في الشئون الاقتصادية من نواب البرلمان، أن وجود المشروعات التنموية وزيادة معدلات التشغيل، وزيادة حجم الاستثمارت، كل ذلك يؤدي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، إضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية، ومدى تناسب حجم المصروفات والإيرادات.قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن معدل النمو في تصاعد متتالي نتيجة المشروعات القومية والبنية التحتية الجيدة، إضافة إلى زيادة مدخلات الدولة، والتي تجعل من المؤشرات الأولية لمعدلات النمو أمر طبيعي.وأوضح "الجوهري"، أن الخطوة الأهم فيما يتعلق بموازنة العام القادم، تكمن في نسبة عجز الموازنة، وحجم الإيرادات ومدى تناسبها مع المصروفات، وهل الحكومة استطاعت أن تخفض من حجم مصروفاتها أم لا، كل هذا يؤثر بالإيجاب على حجم الموازنة.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن هناك أمر خطير يهدد حجم التضخم، إذ أن أي تحريك في أسعار المحروقات، سيتبعه ارتفاع في الأسعار، وبالتالي ارتفاع حجم التضخم، مضيفًا بأن النسب الشهرية تشير إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر الماضية من 16% إلى 17%، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات مؤخرًا.من جانبه، أكد النائب عبد العزيز بدير، عضو مجلس النواب، أن زيادة الحصيلة الضريبية هي الخطوة الأكثر جدية والأبلغ أثرًا في تقليل نسبة عجز الموازنة، لاسيما وأنها تمثل 80% من موارد الدولة، مضيفًا بأن حديث وزارة المالية عن انخفاض عجز الموازنة وارتفاع نسبة النمو، ما هي إلا توقعات، استندت فيها على بعض المواررد الجديدة للدولة، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات مؤخرًا.وقال بدير: خفض الفائدة الذي تهدف إليه وزارة المالية، يتأتى من خلال زيادة الإنتاج وتحسن قيمة الجنية، وبالتالي ينعكس على نسبة الفائدة، إضافة إلى إعطاء فرصة أكبر أمام المستثمرين نتيجة انخفاضها.وأشار عضو البرلمان، إلى أن تصنيفات المنظمات الدولية للاقتصاد المصري من مستقر إلى متنامي خلال السنتين الماضيتين، مؤشر جيد للغاية في تعافي وتنامي الاقتصاد المصري، وارتفعاع نسبة النمو وانخفاض عجز الموازنة.فيما قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن المرحلة المقبلة ستشهد وجود زيادة كبيرة في معدلات النمو، بعد المشروعات التنموية والاقتصادية التي أقامتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أن عام 2019 ستجني فيه مصر جهود الإصلاح طيلة التي تمت طيلة الفترة الماضية.وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة، أن توقعات وزارة المالية بارتفاع نسب معدلات النمو، لم تأتي من فراغ، حيث أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدل التشغيا وقلة نسبة البطالة، وزيادة حجم الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو والموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن الرئيس السيسي عندما قال "السنة الجاية هتشوفوا مصر في حته تانية" لم يكن مجرد تصريح، فهو يستند إلى آليات اقتصادية ومشروعات تحقق المقولة التي قالها.