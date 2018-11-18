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رياضة

إبراهيم صلاح يكشف سبب البداية غير الجيدة للمقاولون العرب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
ابراهيم صلاح لاعب
ابراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب
عمرو ابوبكر
تحدث ابراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب عن فترته مع ذئاب الجبل خلال الفترة الحالية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ابتعدت عن التشكيل الاساسي والمشاركة في المباريات مع المقاولون العرب بسبب كسر في اليد تعرضت له خلال فترة الاعداد".

وأضاف: "سعيد بالتواجد في المقاولون العرب بعد رحيلي عن الزمالك، النادي يوفر كل الاجواء التي تساعد على النجاح ويعمل باستراتيجية جيدة تعتمد على تصعيد الناشئين".

وعن أسباب البداية غير الموفقة لنادي المقاولون العرب في الدوري، قال إبراهيم صلاح: "قلة الخبرة اثرت بالسلب على الفريق والنتائج تحسنت مع توالي المباريات".
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