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أكاديمي مغربي: مبادرة الملك للجزائر مختلفة عن سابقتها

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، ميلود بلقاضي، إن مبادرة الملك المغربي، الملك محمد السادس، لإعادة تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الجزائر ليست بالدعوة الأولى، موضحًا أن الملك المغربي سبق وأن دعا لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، إلا أن هذه الدعوة تميزت بعدة أمور.

وأضاف بلقاضي خلال لقاء له ببرنامج "أبعاد" ، على فضائية "الغد"، مع الإعلامي محمد قواص، أن تلك الدعوة تميزت تزامنها مع خطاب "المسيرة الخضراء" ، وهو أمر له دلالة عميقة جدا، ثانيا أتت تلك الدعوة بطلب من العاهل المغربي للجزائر دون أية شروط، متابعًا أن الخطاب الملكي المغربي كان واضحا في مد العون والمساعدة والآليات لبدء عهد جديد بكل جدية.

وأوضح بلقاضي أن هذه المبادرة الملكية الجديدة تميزت بشكلها الجديد، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي من الجزائر، في حين تحدثت بعض المنابر الإعلامية الجزائرية عن وضع شروط مسبقة، مشيرا إلى أن تلك المبادرة المغربية أيدها المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ودول الخليج.
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