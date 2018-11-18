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رياضة

إبراهيم صلاح: طاهر محمد طاهر قادر على تكرار تجربة صلاح

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
عمرو ابوبكر
توقع ابراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب، أن يكرر زميله طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق والمنضم حديثًا للمنتخب المصري، التجربة الناجحة لـ محمد صلاح في عالم الاحتراف.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اتمنى ان يكون طاهر هو محمد صلاح الجديد".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعب وباركت له على المشاركة الاولى مع المنتخب المصري امام تونس".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "طاهر محمد يمتلك عقلية تؤهله للتأقلم على الأجواء في أوروبا، أتمنى أن يخوض تجربة الاحتراف".
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