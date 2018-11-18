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رياضة

إبراهيم صلاح: مواجهة الأهلي صعبة على المقاولون

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
من لقاء سابق بين
من لقاء سابق بين الفريقين
عمرو ابوبكر
أكد ابراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب، صعوبة مواجهة الاهلي المنتظرة في بطولة الدوري العام.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الفوز على الجونة يمنح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة النادي الاهلي".

وأضاف: "نعمل الف حساب للنادي الاهلي، المباراة ستكون صعبة على الطرفين بالتأكيد".

واختتم: "المقاولون العرب يعمل للأهلي ألف حساب، هو فريق كبيرومواجهته ليست بالسهلة".
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