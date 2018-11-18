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مستقبل وطن بالقاهرة يكرم حفظة القرآن بمناسبة المولد النبوي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
نظمت أمانة الأميرية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة، أمس، حفل تكريم لكل من الطلبة المتفوقين رياضيا وتعليميا وحفظة القرآن الكريم بمناسبة المولدالنبوى الشريف.

جاء ذلك ببمركز شباب الأميرية بحضور المهندس طاهر عبد الحميد، الأمين العام المساعد و حوالى ٨٠٠ من أهالى الدائرة.

وصرح ياسر مهران أمين القسم بأن فاعلية الحزب عكست حرص الحزب على التفاعل مع المواطنين فى كافة المناسبات الدينية والاجتماعية.
مستقبل وطن بالقاهرة يكرم حفظة القرآن بمناسبة المولد النبوي
مستقبل وطن بالقاهرة يكرم حفظة القرآن بمناسبة المولد النبوي
مستقبل وطن بالقاهرة يكرم حفظة القرآن بمناسبة المولد النبوي
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