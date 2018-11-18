لاعب الزمالك السابق: مستوى فيريرا أعلى من الكرة المصرية

قال إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب، إن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الحالي للسد القطري والسابق للزمالك، أفضل مدرب أجنبي تعامل معه.





وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن فيريرا مستواه كان أعلى من الكرة المصرية كثيرًا وحوّل الزمالك لفريق أوروبي داخل وخارج الملعب من خلال نظام واضح وضعه للفريق.



