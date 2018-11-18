ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاعب الزمالك السابق: مستوى فيريرا أعلى من الكرة المصرية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:30 ص
فيريرا
فيريرا
عمرو ابوبكر
قال إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب، إن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الحالي للسد القطري والسابق للزمالك، أفضل مدرب أجنبي تعامل معه.

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن فيريرا مستواه كان أعلى من الكرة المصرية كثيرًا وحوّل الزمالك لفريق أوروبي داخل وخارج الملعب من خلال نظام واضح وضعه للفريق.

ولفت إلى أن المقارنة بين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والمكسيكي خافيير أجيري المدرب الحالي لا داعي لها مشيرًا إلى أن كوبر مرحلة وانتهت ونجح في تحقيق أهدافه بنسبة 100%.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يتجول وسط رماد المدينة المحترقة في كاليفورنيا.. فيديو

هاني حتحوت يكشف كواليس اجتماعات الخطيب في الأهلي

التحريات: متوفا صفط اللبن ليسا زوجين أو على صلة قرابة

ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر

فريدة الشوباشي عن مهرجان المبدعات العرب: انا اتجننت

هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو

نائب: نمتلك القدرة على نجاح البورصة العربية للغذاء

نائب عن عدم تسلم محصول القطن من الفلاح: الناس كلت وشنا

أردوغان يحبس أم وطفلها الرضيع بتهمة المشاركة في الانقلاب.. صورة

العرابى: ننتظر إرسال مشروع قانون السلك الدبلوماسى إلى البرلمان

علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل

لاعب الزمالك السابق: مستوى فيريرا أعلى من الكرة المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟