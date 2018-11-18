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تعليم

برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم والتدريب في ندوة تعريفية بجامعة الأزهر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
محمد شحته
تبدأ جامعة الأزهر صباح اليوم الأحد فعاليات الندوة التعريفية التيةتعقدها حول "برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم والتدريب والشباب والرياضة" برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ورئاسة د.طارق سلمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ، للتعريف بالمشاريع والمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

يحاضر في هذه الندوة التي تعقد في التاسعة والنصف صباحا بمقر كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة مهندس كريم حمدي المنسق الوطني المساعد لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي.

كانت الجامعة فتحت باب التسجيل لهذه الندوة على موقع الجامعة يوم ٤ نوفمبر، حيث قام بالتسجيل حوالي ٣٧٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وطلاب دراسات عليا من كليات الشريعة والقانون واللغة العربية وأصول الدين والدعوة والطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم واللغات والترجمة والزراعة والتجارة والاقتصاد المنزلي والتربية والبنات الإسلامية والدراسات الإنسانية والدراسات الإسلامية والعربية والمراكز البحثية من جميع فروع الجامعة.
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