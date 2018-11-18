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منوعات

هانك وليام نجم الجنوب الأمريكي.. 66 عامًا من النسيان.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
صدى البلد
محمد علي
بعد نحو66 عامًا من وفاته حصل المغني الأمريكي من أصول بريطانية الراحل هانك وليامز على أول جائزة تقديرية عن أعماله وفق ماذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.

كان وليامز، مؤلف أغاني وملحن ومطرب حقق نجاحا كبيرا وشعبية جارفة في ولايات الجنوب الأمريكي التي كان يتجول فيها انطلاقا من ولاية الاباما مسقط رأسه.

وتوهجت موهبته بسرعة وانطفات فجأه قبل أن يتم عامه الثلاثين.

وكان ذلك فى الساعات الأولى من صباح أول يناير 1953.

عندما توفي فجأة بسبب إسرافه في الطعام والشراب فى احتفالات العام الجديد.

ولم يحصل وليامز على أي تكريم منذ وفاته سوى قبل أيام عندما منحت مؤسسة بوليتزر إسمه جائزة خاصة تقدير لأعماله.

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