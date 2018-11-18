قصور الثقافة تواصل تألقها بمؤتمر التنوع البيولوحى بحضور وزيرة البيئة

تواصل فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم حفلاتها الفنية أمام ضيوف المؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجى الذى يقام بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى يوم 29 نوفمبر الجارى.



أستقبلت فرقة التنورة التراثية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومجموعة الأمم المتحدة وأعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر بتقديم رقصتها الفنية المتميزة بمصاحبة المزمار فى الحديقة المقابلة لقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، أعقبها تقديم فقرة التحميلة ورقصة بالتنورة على الأنغام الصوفية على مسرح القاعة.



وقدم الدكتور عماد عدلى مستشار وزير البيئة الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة ولفرقها التى تشارك بالمؤتمر والتى تظهر الثقافات الفنية المختلفة لأقاليم مصر.



جدير بالذكر أن الهيئة تستمر فى إقامة حفلات فنية للترحيب بضيوف المؤتمر من خلال مشاركة فرق "الشرقية، التنورة التراثية، الحرية، العريش، الوادى الجديد، الأقصر" للفنون الشعبية.