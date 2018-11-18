ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نائب رئيس المصري يكشف تفاصيل صرف القسط الثالث للاعبين على ٣ دفعات

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
نفي محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى و المشرف العام على الفريق الأول للكرة ما تداولته عدد من المواقع بشأن وجود حالة استياء للاعبين بعد قرار مجلس إدارة النادى بتقسيم القسط الثاني على ٣ دفعات .

وقال الخولي لـ صدى البلد إن اللاعبين كانوا يستحقون صرف القسط أول يناير ٢٠١٩ غير أنهم طلبوا من الكابتن مصطفى يونس مدير الكرة أن يتواصل مع مجلس الإدارة لتقسيم القسط على دفعات يبدأ صرفها من نوفمبر الجاري. 

وأضاف الخولي: "علي الفور عقد اجتماع مع المجلس في حضور الكابتن مصطفى يونس وعرض رؤيته ووافق المجلس على طلبه فورا".

واوضح الخولي أنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولي لجميع اللاعبين من القسط المستحق صرفه يناير المقبل نوفمبر الجاري بإجمالي مليون و ٧٥٠ الف جنيه، مضيفا أنه على الرغم من أن التقسيم القسط سيحمل النادى أعباء مالية إلا أن المجلس وافق من أجل الحفاظ علي استقرار الحالة النفسية للاعبين 

واستنكر نائب رئيس النادى مايتم ترويجه لإثارة الجمعية العمومية و التأثير علي اللاعبين واحداث وقيعة بينهم وبين المجلس و الجهاز الجديد بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق.
loading...

ترشيحاتنا

أردوغان يحبس أم وطفلها الرضيع بتهمة المشاركة في الانقلاب.. صورة

ممثلات فلسطين في منتدى الشباب: غيرنا نظرة العالم عن قضيتنا.. متمسكون بهويتنا رغم فراق وطننا.. السيسي أثبت أننا دول ديمقراطية.. ورسالتنا لإسرائيل: أنتم إرهابيون.. وعيسى الكوري دليل نجاحنا

موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية

علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل

تعليم البرلمان تجتمع بطارق شوقي لمناقشة تحديات المرحلة المقبلة

لاعب الزمالك السابق: مستوى فيريرا أعلى من الكرة المصرية

تجديد حبس مرتكبي واقعة قتل فرد أمن شركة وسرقة سقالات بالساحل

رانيا هاشم: مشاركة السيسي في جنازة ساطع النعماني تحمل رسالة للشهداء

أغرب سبب لحدوث الجرائم في أمريكا

بعد عام من المعاناة.. العثور على الغواصة المختفية في الأطلسي

تركيا: سنجرى تقييما شاملا للعلاقات مع أمريكا

فريدة الشوباشي عن مهرجان المبدعات العرب: انا اتجننت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟