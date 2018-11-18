نائب رئيس المصري يكشف تفاصيل صرف القسط الثالث للاعبين على ٣ دفعات

نفي محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى و المشرف العام على الفريق الأول للكرة ما تداولته عدد من المواقع بشأن وجود حالة استياء للاعبين بعد قرار مجلس إدارة النادى بتقسيم القسط الثاني على ٣ دفعات .





وقال الخولي لـ صدى البلد إن اللاعبين كانوا يستحقون صرف القسط أول يناير ٢٠١٩ غير أنهم طلبوا من الكابتن مصطفى يونس مدير الكرة أن يتواصل مع مجلس الإدارة لتقسيم القسط على دفعات يبدأ صرفها من نوفمبر الجاري.





وأضاف الخولي: "علي الفور عقد اجتماع مع المجلس في حضور الكابتن مصطفى يونس وعرض رؤيته ووافق المجلس على طلبه فورا".





واوضح الخولي أنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولي لجميع اللاعبين من القسط المستحق صرفه يناير المقبل نوفمبر الجاري بإجمالي مليون و ٧٥٠ الف جنيه، مضيفا أنه على الرغم من أن التقسيم القسط سيحمل النادى أعباء مالية إلا أن المجلس وافق من أجل الحفاظ علي استقرار الحالة النفسية للاعبين



