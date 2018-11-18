برلماني يطالب بتسهيل إجراءات ترخيص التوكتوك

قال ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه طالب بتقنين وضع التكاتك في مصر، متابعا " مصر يوجد بها 111 ألف توك توك مرخص من أصل 3 مليون، وهذا يهدر على الدولة الكثير من الأموال.



وأضاف الحسيني في " تصريحات تلفزيونية " ، أن تكلفة ترخيص التوك توك في الوقت الحالي 7 آلاف جنيه، قائلا: "للأسف الشديد المسؤولين لا يفرقوا بين ترخيص التوك توك، والعربية النقل والنصف نقل".



ونوه الي ضرورة خفض تكلفة ترخيص التوك توك لتشجيع السائقين على الترخيص، معقبا "عايزين نوصل ترخيص التوك توك لـ1500 جنيه".



