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رياضة

مدرب منتخب مصر: جماهير مصر انتظرت فوزنا على تونس لرد اعتبار الأهلي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
من لقاء مصر وتونس
من لقاء مصر وتونس
عمرو ابوبكر
أكد الاسباني تيتو جارسيا مدرب عام منتخب مصر ان الجماهير المصرية كانت تنتظر الفوز على تونس بعد خسارة الأهلي امام الترجي التونسي.

وخسر الأهلي امام الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا باربعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال تيتو جارسيا لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الفوز وحصد الثلاث نقاط أمر جيد لنا، الجماهير كانت ترغب في الفوز على تونس بعد خسارة الاهلي امام الترجي".

وتابع: "لعبنا مباراة كبيرة امام منتخب كبير مثل المنتخب التونسي، الفوز عليهم كان ضروري وايجابي جدًا لنا".
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