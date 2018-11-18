بعد عام من المعاناة.. العثور على الغواصة المختفية في الأطلسي

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه تم العثور على الغواصة العسكرية الأرجنتينية ARA سان خوان في أعماق المحيط الأطلسي بعد عام من اختفائها.



وعثر الباحثون على الغواصة الأرجنتينية المفقودة آرا سان خوان في أعماق المحيط الأطلسي بعد عام من اختفائها وعلى متنها 44 من أفراد الطاقم.



وتم اكتشاف السفينة على عمق 800 متر (2625 قدم) في المياه قبالة شبه جزيرة فالديس في باتاغونيا الأرجنتينية. وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف بعد يومين فقط من احتفال أسر البحارة المفقودين بذكرى مرور عام على اختفائهم في نوفمبر 2017.



وفي ذكرى الاختفاء ، قال الرئيس موريسيو ماكري إن عائلات الغواصين يجب ألا يشعروا بالوحدة وأنهم قدموا "التزاما مطلقا غير قابل للتفاوض" لإيجاد "الحقيقة".



ووعد موريسيو ماكري بتحقيق كامل بعد أن فقدت الغواصة. وفقدت الأرجنتين الأمل في العثور على ناجين بعد تفتيش مكثف بمساعدة 18 دولة، لكن البحرية استمرت في البحث عن السفينة.