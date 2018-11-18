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رانيا هاشم: مشاركة السيسي في جنازة ساطع النعماني تحمل رسالة للشهداء

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:05 ص
الإعلامية رانيا هاشم
الإعلامية رانيا هاشم
حسام الحارتي
أشادت الإعلامية رانيا هاشم، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جنازة الشهيد ساطع النعماني، قائلة  في برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية " one " إن ذلك دليل على أن الدولة المصرية لن تنسى أبناءها من الشهداء الذين راحوا ضحية الوطن والدفاع عنه.

ورحل العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العقيد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وأصيب في أحداث فض ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وبدأ في رحلة العلاج من الاصابة إلا أن حالة عينيه تدهورت وفارق الحياة في العاصمة البريطانية لندن فجر الاربعاء الماضي.
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