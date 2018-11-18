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منوعات

القبض على أسد داخل منزل بسكانه

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:34 ص
صدى البلد
محمد علي
ذكرت شبكة ايه بي سي الأمريكية، أن مسؤولو الحياة البرية في أمريكا استطاعوا القبض على أسد جبلي في منزل في جنوب كولورادو.

وفي عملٍ يفوق التصور، قام أهل المنزل في كولورادو بتقديم الرعاية للأسد الجبلي المريض و اطعامه.

وقال ترافيس سايدر من كولورادو، إن الحيوان أصبح في حالة صحية جيدة ، وتم إرساله إلى مركز لإعادة تأهيل الحيوانات البرية.

ونشر سكان المنطقة صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الحيوان وهو في قفص بعدما عثروا عليه مرهقًا في الثلوج

لكن حذرت السلطات السكان بقولها أن الأسود الجبلية قادرة على التعامل مع الطقس البارد .
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