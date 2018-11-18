أغرب سبب لحدوث الجرائم في أمريكا

ذكرت قناة إيه بي سي الأمريكية، ان دراسة حديثة توصلت إلى أن هناك ارتباطا بين ارتفاع درجة الحرارة وتزايد معدلات الجريمة في بعض الأماكن.



ووفقا للقناة، ذكرت دراسة لجامعة كلورادو بولدر الأمريكية أن المناطق التى يكون مناخها شديد البرودة عادة ما تزيد معدلات الجريمة بها إذا جاء الشتاء دافئًا، أي أنه كلمات ارتفعت درجات الحرارة كلما زادت الجريمة.



وأوضحت القناة أن القائمين على الدراسة توصلوا إلى هذه النتيجة بعد مراجعة أحوال الطقس في الولايات الأمريكية ذات الطقس البارد شتاء على مدى عدة عقود وربطها بمعدلات الجريمة، واعتبرت الدراسة إن الجريمة عادة تحتاج ثلاثة عناصر وهي شخص لديه الدافع وهدف مناسب واختفاء نفوذ السلطة.



وكانت دراسة سابقة نشرت في عام 2017، قام بها علماء أمريكيون قالوا خلالها إن درجات الحرارة المناسبة للإنسان هي 25 درجة مئوية، وأن زيادة درجات الحرارة تحفز الأشخاص على ارتكاب الجرائم وذلك بعدما قاموا بتحليل البيانات من عام 2006 إلى عام 2015، حيث تم الأخذ بالاعتبار، عطلات نهاية الأسبوع، والأعياد، والتوقيت، واطلعوا على قضايا شغب وقضايا أكثر خطورة.



وتبين أن عدد الجرائم ارتفع بنسبة 9٪، عندما بلغ مؤشر الحرارة 98٪. ولاحظ العلماء أنه في الفترة من أكتوبر إلى أبريل سجل أقل عدد من الجرائم، ووفقا للعلماء، فإن الظروف المناخية السيئة تسبب في بقاء الأشخاص في منازلهم في الكثير من الأحيان وعدم زيارة الأماكن العامة، والتي يمكن أن تسبب خطر على الحياة.