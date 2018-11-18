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أخبار العالم

حفرة عملاقة تسبب أزمة في السعودية والدفاع المدني تحذر المواطنين.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:46 ص
صدى البلد
حسام رضوان
بعد ظهور حفرة عملاقة داخل مزرعة بمركز ساجر في محافظة الدوادمي بالعاصمة السعودية الرياض، تم تشكيل لجنة من عدة جهات مختصة لبحث ومعرفة أسباب ظهورها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "عاجل" السعودية، قال الدفاع المدني إن قواته في ساجر باشرت بلاغا بهبوط أرضي تسبب في إحداث حفرة عملاقة وعميقة، والتي عملت على تأمين الموقع.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة، لتحديد الاسباب وطرق المعالجة.

وناشد الدفاع المدني المواطنين في وقت سابق من أمس السبت، بالحيطة والحذر أثناء التنزه في المزارع والأماكن البرية، وشدد على عدم التعامل مع المغارات والحفر التي تنتج عقب هطول الأمطار وجريان السيول.


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