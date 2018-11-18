حفرة عملاقة تسبب أزمة في السعودية والدفاع المدني تحذر المواطنين.. فيديو

#فيديو 🔴

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شاهد حفرة كبيرة ظهرت في #ساجر ..

و #الدفاع_المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر لمرتادي المتنزهات والأماكن البرية من دحول ومغارات عميقة تظهر بعد هطول الأمطار والسيول.

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.#أمطار_السعوديه

. pic.twitter.com/f9L0pKQZEd — خبر عاجل (@AjelNews24) November 17, 2018

بعد ظهور حفرة عملاقة داخل مزرعة بمركز ساجر في محافظة الدوادمي بالعاصمة السعودية الرياض، تم تشكيل لجنة من عدة جهات مختصة لبحث ومعرفة أسباب ظهورها.وبحسب ما ذكرته صحيفة "عاجل" السعودية، قال الدفاع المدني إن قواته في ساجر باشرت بلاغا بهبوط أرضي تسبب في إحداث حفرة عملاقة وعميقة، والتي عملت على تأمين الموقع.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة، لتحديد الاسباب وطرق المعالجة.وناشد الدفاع المدني المواطنين في وقت سابق من أمس السبت، بالحيطة والحذر أثناء التنزه في المزارع والأماكن البرية، وشدد على عدم التعامل مع المغارات والحفر التي تنتج عقب هطول الأمطار وجريان السيول.