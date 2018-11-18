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رياضة

تيتو جارسيا: فكر أجيري التسجيل منذ البداية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:34 ص
اجيري مدرب المنتخب
اجيري مدرب المنتخب الوطني
عمرو ابوبكر
أكد الإسباني تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الفرق التى يقال عليها إنها ضعيفة تكون على الورق فقط، موضحا أن المنتخب كان يحتاج أن يواجه منتخبات أقوى مثل الكاميرون.

وأضاف تيتو في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أعتقد أن المنتخب يحتاج لكي يتعرف على كل الفرق التي يواجهها".

وتابع: "أجيري لديه فكر هومي وهو التسجيل منذ البداية، أمام أي فريق".
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