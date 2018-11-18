مدرب منتخب مصر: نحاول معالجة الأخطاء وأجيري لديه حنكة تغيير الأسلوب

قال تيتو جارسيا مدرب عام منتخب مصر إن المكسيكي خافيير أجيري، لديه الحنكة لتغيير الاسلوب في اي وقت والمزج بين الدفاع والهجوم خلال المباراة.



وأضاف جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نحاول اعداد صف جديد من اللاعبين وتفادي الأخطاء التي نقع فيها".



وتابع: "نبني فريق هجومي وهو ما يعني المخاطرة في الدفع، لدينا مخاطر في اسلوب اللعب ولكن نحن قادرون على تحملها ونثق في خطتنا".