ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جارسيا: صلاح مع المنتخب مجرد لاعب.. ولا نعلم شيئا عن أزمته مع اتحاد الكرة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
لاعبو منتخب مصر
لاعبو منتخب مصر
عمرو ابوبكر
قال تيتو جارسيا مدرب عام المنتخب المصري إن محمد صلاح لاعب مميز واستثنائي وأحد افضل اللاعبين في العالم بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأضاف جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "صلاح مع المنتخب المصري مجرد لاعب، باقي اللاعبين يحصلون على نفس الاهتمام، صلاح يشعر بالفخر في كل مرة يمثل فيها منتخب بلاده".

وتابع المدرب الاسباني: "لا نعلم اي شيء عن أزمة محمد صلاح ووكيله رامي عباس مع اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية ولم يتحدث معنا احد عنها، وعلى اتحاد الكرة حل هذه الازمات مع محمد صلاح ووكيله بكل تأكيد".
loading...

ترشيحاتنا

محمود الخطيب يغادر إلى ألمانيا فجرًا لإزالة ورم بالحبل الشوكي

حقيقة شطب عضوية محمد صلاح من مركز شباب نجريج

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم

شاهد ..أغرب صورة لتاجر مخدرات

البرتغال تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا عقب التعادل مع إيطاليا.. صور

اكتشاف قريب..أين جثة الملك خوفو؟

تعرف على طريقة التصويت لـ محمد صلاح للفوز بـ جائزة BBC

الخطيب في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى ألمانيا

أحمد موسى: التنظيم الإرهابي في سيناء يبكي لهذا السبب.. فيديو

تعرف على وصية الشهيد ساطع النعماني.. فيديو

التحريات: متوفا صفط اللبن ليسا زوجين أو على صلة قرابة

ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟