جارسيا: صلاح مع المنتخب مجرد لاعب.. ولا نعلم شيئا عن أزمته مع اتحاد الكرة

قال تيتو جارسيا مدرب عام المنتخب المصري إن محمد صلاح لاعب مميز واستثنائي وأحد افضل اللاعبين في العالم بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.



وأضاف جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "صلاح مع المنتخب المصري مجرد لاعب، باقي اللاعبين يحصلون على نفس الاهتمام، صلاح يشعر بالفخر في كل مرة يمثل فيها منتخب بلاده".



وتابع المدرب الاسباني: "لا نعلم اي شيء عن أزمة محمد صلاح ووكيله رامي عباس مع اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية ولم يتحدث معنا احد عنها، وعلى اتحاد الكرة حل هذه الازمات مع محمد صلاح ووكيله بكل تأكيد".