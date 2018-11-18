المصرى يوضح حقيقة التفاوض مع أحمد رؤوف

نفي محمد الخولي نائب رئيس النادى المصرى، رئيس لجنة التعاقدات بالنادى ما تداوله عدد من المواقع عن إنهاء إجراءات التعاقد مع أحمد رؤوف لاعب بتروجيت.





وأكد الخولي لصدى البلد أنه كرئيس للجنة تعاقدات النادى فوجئ بالخبر على المواقع وهو عار تماما من الصحة.





وتعجب الخولي من نشر تفصيلات بالخبر لإيهام أعضاء الجمعية العمومية بصحة الصفقة والخبر في شكل من أشكال إثارة الرأى العام بالنادى في استكمال التحريض ضد المجلس لتحقيق أغراض شخصية لآخرين.





وطالب الخولي الجميع ممن يتناقلون الأخبار بتحري الدقة والحصول على الأخبار من مصادرها الرئيسية مشدد على أن المركز الإعلامي مفتوح للجميع إضافة إلى المتحدث الرسمي النادى.



