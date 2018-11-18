ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

المصرى يوضح حقيقة التفاوض مع أحمد رؤوف

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:33 ص
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
نفي محمد الخولي نائب رئيس النادى المصرى، رئيس لجنة التعاقدات بالنادى ما تداوله عدد من المواقع عن إنهاء إجراءات التعاقد مع أحمد رؤوف لاعب بتروجيت.

وأكد الخولي لصدى البلد أنه كرئيس للجنة تعاقدات النادى فوجئ بالخبر على المواقع وهو عار تماما من الصحة.

وتعجب الخولي من نشر تفصيلات بالخبر لإيهام أعضاء الجمعية العمومية بصحة الصفقة والخبر في شكل من أشكال إثارة الرأى العام بالنادى في استكمال التحريض ضد المجلس لتحقيق أغراض شخصية لآخرين.

وطالب الخولي الجميع ممن يتناقلون الأخبار بتحري الدقة والحصول على الأخبار من مصادرها الرئيسية مشدد على أن المركز الإعلامي مفتوح للجميع إضافة إلى المتحدث الرسمي النادى.

وأهاب الخولي أعضاء الجمعية العمومية بعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرا إلى أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يتناقلون الأخبار الكاذبة قائلا: "نحن في دولة قانون". 
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة .. تركيا على علم بعملية قتل خاشقجي قبل تنفيذها .. فيديو

شاهد.. أسود متوحشة تفترس جاموسة ضخمة على طريق عمومي

دفن سائحة فرنسية بالأقصر استجابة لوصيتها بحضور القنصل.. صور

سعفان: حادث مقتل الصيدلي المصري فردي.. ولن نفرط في حقوق عمالنا

شاهد.. مقتل مسؤول التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي

التحريات: إمام مسجد وخطيب بالأوقاف وراء انهيار كوبري صفط اللبن ومصرع شخصين

جارسيا: صلاح مع المنتخب مجرد لاعب.. ولا نعلم شيئا عن أزمته مع اتحاد الكرة

هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو

أحمد موسى: التنظيم الإرهابي في سيناء يبكي لهذا السبب.. فيديو

أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو

التحريات: متوفا صفط اللبن ليسا زوجين أو على صلة قرابة

اكتشاف قريب..أين جثة الملك خوفو؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟