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محافظات

ثقافة أسوان تنظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ببيوت وقصور الثقافة.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .

فى قصر ثقافة أسوان قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم مجموعة من التابلوهات المستوحاة من البيئة النوبية والأسوانية: "التاتا، النجرشاد، السوق، الأراجيد، الكف".

كما قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان عرضًا بقيادة محمود عبد الراضى حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني "بالمشيئة ، يا ورد على فل وياسمين ، الواحد الصمد ، يا شباب النيل".

وفى قصر ثقافة كوم أمبو قدم عرضًا فنيًا لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم أمبو حيث قدمت الفرقة بقيادة عصام أحمد مرسى العديد من الأغانى "الوطن الأكبر، يا رسول الله أجرنا، رقت عيناي شوقا، قمرون، طلعت يا محلا نورها، الحلوة دى .
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