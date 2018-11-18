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محافظات

ضبط 523 مخالفة مرورية فى حملة ليلية بأسوان.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:02 ص
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة تم ضبط سيارة وتروسيكل بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 95 مخالفة تجاوز حد السرعة و التصالح الفوري في 69 مخالفة، وتحرير 95 مخالفة غرامة ونش وسحب 72 تراخيص حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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