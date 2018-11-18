ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فريدة الشوباشي عن مهرجان المبدعات العرب: انا اتجننت

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:48 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
أعربت الكاتبة الصحفية ، فريدة الشوباشي ، عن غضبها من مهرجان ما يسمى المونديال الدولي للإعلام والمبدعات العرب بالإسماعيلية.

وأضافت الشوباشي ، في " تصريحات تلفزيونية " ، أنها صدمت من طبيعة المهرجان بشكل عام ، ومن ملابس المشاركات ، قائلة: لايمكن أن يحدث ذلك داخل مصر .

وأردفت: "انا اتجننت في البلد ابقوا تعالو زروني في المستشفى".
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يتجول وسط رماد المدينة المحترقة في كاليفورنيا.. فيديو

شاهد.. أسود متوحشة تفترس جاموسة ضخمة على طريق عمومي

شاهد.. جريمة تهز مدينة السلام .. مقتل شاب على يد بلطجي

صحيفة تركية: قضية خاشقجي فضحت تبعية الإعلام القطري لمخابرات أردوغان

أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

لمياء فهمي عبد الحميد: التليفزيون المصري بيتي الحقيقي

العرابى: ننتظر إرسال مشروع قانون السلك الدبلوماسى إلى البرلمان

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية: القاتل يمني أراد استرجاع دواء بغير فاتورة

هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو

حقيقة شطب عضوية محمد صلاح من مركز شباب نجريج

القبض على أسد داخل منزل بسكانه

تجديد حبس سائق وعاطل متهمان بسرقة خزينة من أكاديمية الطفل فى النزهة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟