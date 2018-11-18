فريدة الشوباشي عن مهرجان المبدعات العرب: انا اتجننت

أعربت الكاتبة الصحفية ، فريدة الشوباشي ، عن غضبها من مهرجان ما يسمى المونديال الدولي للإعلام والمبدعات العرب بالإسماعيلية.



وأضافت الشوباشي ، في " تصريحات تلفزيونية " ، أنها صدمت من طبيعة المهرجان بشكل عام ، ومن ملابس المشاركات ، قائلة: لايمكن أن يحدث ذلك داخل مصر .



وأردفت: "انا اتجننت في البلد ابقوا تعالو زروني في المستشفى".

