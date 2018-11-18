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واشنطن بوست: العقوبات الأمريكية تسبب كارثة إنسانية في إيران

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:03 ص
جدارية مناهضة للولايات
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في إيران
حسام رضوان
قال محللون اقتصاديون إن العقوبات الأمريكية الجديدة على الشركات المالية الإيرانية، بما في ذلك أحد البنوك التي قامت حتى وقت قريب بمعالجة معظم المدفوعات لواردات إيران من السلع الإنسانية ، لها تأثير مروع على الشركات الأجنبية التي تساعد في توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تسمح بتجارة السلع الإنسانية، وفقا لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، تستطيع إيران استيراد الغذاء والدواء والأجهزة الطبية دون إجراءات عقابية.

لكن المحللين والخبراء يحذرون من أن العقوبات بعيدة المدى المفروضة على الشركات المالية الإيرانية التي أعيد طرحها قبل أسبوعين يمكن أن تعرض تدفق السلع الإنسانية للخطر لأن البنوك الأجنبية والموردين الخارجيين يتخلون عن علاقات تجارية مع شركائهم في إيران.

وأضافت أنه في الأشهر الأخيرة، رفضت بعض البنوك الأوروبية معالجة المدفوعات حتى من الشركات الإيرانية المعفاة من العقوبات خوفا من العقوبات الأمريكية، وفقا لأشخاص مطلعين على المعاملات.

ويقول المراقبون إن عدد البنوك الأوروبية والإيرانية التي تجري مثل هذه الصفقات تضاءل. وأثار رفض معالجة المدفوعات قلق المستوردين الإيرانيين. ويقول البعض إنهم يخشون أن تتوقف المعاملات مع البنوك الخارجية تماما ، مما أدى إلى نقص في السلع الحيوية ، بما في ذلك الأدوية.

كانت الولايات المتحدة، فرضت حزمتين من العقوبات على إيران تهدف إلى غزل طهران اقتصاديا، وتطبيق أقصى ضغط على النظام الإيراني لتغيير سياساته في المنطقة والعدول عن برامجه النووية، وكذلك إجباره على التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد.
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