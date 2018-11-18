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مرأة

أشهر 3 أطعمة لعلاج احتقان الجيوب الأنفية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتعرض الكثير لاحتقان الجيوب الأنفية بسبب تغير فصول السنة ودخول فصل الشتاء، لذلك عليهم الحرص الدائم فى تناول أشهر 3 أطعمة لعلاج الجيوب الأنفية ط،يقدمها موقع بولد سكاى .

- الزنجبيل:
يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب والتي تساعد على تخفيف الاحتقان والتورم بالجسم.

- الفجل:
يعد الفجل من الجذور الحارة التي تقلل الالتهاب وتزيد من إفراز المخاط، وله تأثير المضاد الحيوي، حيث يساعد في تخفيف أعراض صداع الجيوب الأنفية.

- الشوربة الساخنة:
إن شوربة الدجاج أو الخضراوات جيد لصحة الجيوب الأنفية، حيث تقوي حركة المخاط مما يساعد على تنظيف ممرات الجيوب الأنفية ،مع أضافة الليمون عليها فهو يعتبر مضاد حيوى طبيعي ،ويحتوى على فيتامين c لعلاج نزلات البرد .
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