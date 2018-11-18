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مرأة

أسرع الوصفات لعلاج الشعر بالنخاع

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:30 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشفت خبيرة التجميل حنان الديب عن أسرع وصفات لتكثيف الشعر وعلاجه من جميع المشاكل بأستخدام النخاع ،تساعد هذه الوصفات على تنعيم الشعر، ومنع تساقطه، كما تساعد في زيادة نمو الشعر طولًا وكثافة، إضافة إلى لمعان الشعر بمجرد انتهاء وقت الماسك.

مكونات الوصفات الأولى والثانية:
ماسورة نخاع
ملعقة واحدة زيت زيتون (للشعر الدهني)
ملعقتين زيت زيتون (لباقي أنواع الشعر)
جرجير

للحصول على النخاع من الماسورة:
- فوق حلة من الماء، نضع النخاع في إناء زجاجي حتى يذوب ويتحول إلى سائل.

خطوات الوصفة الأولى:
- تضرب كل المكونات في الخلاط
- تدهن على الشعر وتترك على الشعر لمدة ساعة

بعد الماسكات:
يجب تغطية الشعر بفوطة مبللة بمياه ساخنة قبل وضع الماسك.

خطوات الوصفة الثانية:
- يضاف العسل إلى زيت الزيتون والنخاع ويضرب في الخلاط

الوصفة الثالثة:
مشكلة هذه الوصفة هي أن لها رائحة قوية، ويفضل عدم الخروج من المنزل لمدة يومين بعدها
تعالج هذه الوصفة الصلع وتساقط الشعر

مكونات الوصفة:
- زيت زيتون
- فصين توم
- جرجير
- نخاع

الخطوات:
- تضرب جميع المكونات معًا في الخلاط
- تدلك بها فروة الرأس لمدة 10 دقائق
- يترك على الشعر مع التغطية والبخار أو الفوطة الساخنة لمدة ساعة ونصف
- يغسل الشعر بعد كل وصفة جيدًا.​
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