ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

لمياء فهمي عبد الحميد: لا يوجد أحد يحل محل أبي.. وفوازير رمضان أخذت وقتها

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أماني نوار -عدسة صلاح مهدي


قالت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، إن والدها وضع بصمته في صناعة الفوازير، ولا يوجد أحد يحل محله، مضيفة أنها ضد تكرار الفكرة تماما فكل شخص لديه طريقته الخاصة.

وأوضحت فهمي خلال ندوتها في "صدى البلد": "مش شرط يكون في فوازير تاني.. الفوازير أخذت حقها، لكل جيل له فكره الخاص".

أما عن أكثر المشاكل التي تتأثر بها في برنامجها بكرة أحلى، قالت لمياء: "مشاكل الابناء مع الآباء وعقوق الوالدين من أكثر المشاكل التي تؤلمني.. استقلبت اتصال تليفوني من سيدة في الإسكندرية تشكو من عدم زياة أبناءها.. بالفعل أن كنت عايزة أزور هذه السيدة في منزلها".
loading...

ترشيحاتنا

مقتل أمير التنظيم ومسئول التدريب العسكري في سيناء.. فيديو

تريزيجيه.. الجندي المجهول فى صفوف منتخب مصر.. فيديو

تعرف على رد فعل سيد عبدالحفيظ بشأن تعيينه مديرًا لقطاع الكرة بالأهلي

تعرف على وصية الشهيد ساطع النعماني.. فيديو

الخارجية الأمريكية تصدر توضيحا بشأن هوية المسئول عن مقتل خاشقجي

شاهد ..أغرب صورة لتاجر مخدرات

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية: القاتل يمني أراد استرجاع دواء بغير فاتورة

أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

أحمد موسى يفضح إعلام الإخوان باعترافات التنظيم الإرهابي في سيناء.. فيديو

بيان شديد اللهجة من المؤسسات الصحفية للمونديال الدولي للإعلام والمبدعات

شاهد.. مقتل مسؤول التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي

فوز خال محمد صلاح بانتخابات مركز الشباب بمسقط رأسه نجريج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟