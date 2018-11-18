لمياء فهمي عبد الحميد: لا يوجد أحد يحل محل أبي.. وفوازير رمضان أخذت وقتها





قالت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، إن والدها وضع بصمته في صناعة الفوازير، ولا يوجد أحد يحل محله، مضيفة أنها ضد تكرار الفكرة تماما فكل شخص لديه طريقته الخاصة.



وأوضحت فهمي خلال ندوتها في "صدى البلد": "مش شرط يكون في فوازير تاني.. الفوازير أخذت حقها، لكل جيل له فكره الخاص".



أما عن أكثر المشاكل التي تتأثر بها في برنامجها بكرة أحلى، قالت لمياء: "مشاكل الابناء مع الآباء وعقوق الوالدين من أكثر المشاكل التي تؤلمني.. استقلبت اتصال تليفوني من سيدة في الإسكندرية تشكو من عدم زياة أبناءها.. بالفعل أن كنت عايزة أزور هذه السيدة في منزلها".