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أخبار العالم

ترامب: كشف هوية قاتل خاشقجي خلال يومين

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:45 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه الولايات المتحدة ستحدد هوية قاتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال يومين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، أكد ترامب للصحفيين خلال تواجده في كاليبو بولاية كاليفورنيا بعد مسح الأضرار الناجمة عن الحرائق، أن التقرير الكامل حول من قتل خاشقجي سيكتمل بحلول يوم الإثنين أو الثلاثاء.

وأضاف أن جريمة قتل خاشقجي كان يجب ألا تحدث مطلقا.
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