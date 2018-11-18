علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل

مع دخول فصل الشتاء يتعرض الكثير لألتهاب الجيوب الأنفية ،مما يسبب لهم بعض الآلام وعدم الحصول على نوم هادئ ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك علاج الجيوب الأنفية بشكل آمن .



نصح الدكتور مصطفى أمام أخصائى أنف وأذن وحنجرة ، باستخدام أبريق الأنف و هي وسيلة بسيطة يمكن شرائها من الصيدليات .



طريقة استخدام الإبريق



ملء الإبريق بالماء المقطر الدافئ أو المياه المعبأة في زجاجات، قم بصب الماء في إحدى فتحات الأنف ودع الماء يخرج من الجهة الأخرى ،يمكن أن يكون الإحساس غير مريح وغريب، ولكنها طريقة تساعد على طرد السموم والمواد الأخرى من الأنف.



وأشار إلى أن استخدام قطرة محلول الملح فهى آمنة على الأنف أيضا كما تساعد فى علاج انسداد الجيوب الأنفية .