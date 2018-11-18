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أخبار البلد

لمياء فهمي عبد الحميد: التليفزيون المصري بيتي الحقيقي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:34 ص
صدى البلد
أماني نوار -عدسة صلاح مهدي


قالت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد مقدمة برنامج بكرة احلى على قناة النهار أن التليفزيون المصري هو بيتها الحقيقي فهمو يحمل جميع ذكرياتها منذ أن كانت طفلة.

أما عن والدها قالت لمياء خلال ندوتها في موقع "صدى البلد ": والدي شخصية هادئة للغاية وكان يخلق جوا خاص داخل البلاتوه أثناء تصوير الفوازير وكان يحرص على وجود نفس طاقم العمل معه كل عام".

واضافت لمياء أن والدها كان يشفق عليها بسبب تواجدها باستمرار أثناء التصوير معه وذلك بسبب شدة تعلقها به.

أما عن أبرز النجوم المتعلقة بهم قالت: "الفنانة نيللي من أكثر النجوم التي أنبهرت بهم منذ صغري بالإضافة إلى الفنانة صابرين فهي صديقتي على المستوى الشخصي ولم نترك بعض حتى الآن".
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