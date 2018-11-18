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مرأة

تناول كوب يوميا من هذا العصير يؤخر الشيخوخة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أصبح الشباب الدائم، حلم الكثير من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء، ولهذا نصح الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بتناول كوب من عصير الجزر يوميا للأصحاء الذين لا يعانون من مرض السكر، لأن الجز يحتوى على نسبة سكر تعتبر خطر على أصحاب هذا المرض.

وأشار إلى أن عصير الجزر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز الخط الدفاعي للجسم المعروف بجهاز المناعة، لأنه يحتوي على فيتامين A الذى يعزز صحة الخلايا في الجلد والأغشية المخاطية، كما أنه يلعب دورًا هامًا في تعزيز كرات الدم البيضاء و يحتوى أيضا على فيتامين C، الذى يساهم فى رفع مستويات الأجسام المضادة، ويساعد فى زيادة إنتاج الـ انترفيرون، وهو البروتين المسئول عن محاربة الفيروسات.

وأضاف أن فيتامين E يحمى أغشية الخلايا، ويمنع شيخوختها المبكرة ، كما يحتوي الجزر أيضًا على الحديد والزنك والنحاس، وهي المعادن الأساسية المسئولة عن إنتاج كريات الدم البيضاء،التى تساعد فى تأخر الشيخوخة المبكرة .
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