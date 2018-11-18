ترامب يتجول وسط رماد المدينة المحترقة في كاليفورنيا.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط رماد منزل متنقل، إنه جاء إلى قلب نيران كاليفورنيا القاتلة من أجل فهم كامل لحجم الخراب الذي اجتاح الغابات.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن ترامب وهو يقف وسط مظاهر الخراب: "علينا أن نعمل بسرعة، ونأمل أن يكون هذا الأخير من نوعه، لأن هذا بالفعل كان سيئا للغاية".



وتابع ترامب في مدينة "براديس" التي دمرتها الحرائق في 8 نوفمبر: "أعتقد أن الجميع قد شاهدوا نيران الحرائق، ولا أعتقد أننا سنرى هذا يحدث مجددا ويصل إلى هذا الحد".



وتعهد ترامب بأن تحسين ممارسات إدارة الغابات سيقلل من المخاطر المستقبلية.



كان ترامب، أثار غضبا واسعا في الرأي العام الأمريكي بعدما ألقى باللوم على المسئولين المحليين وتهديده بإسقاط التمويل الفيدرالي.



وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن71 شخصا لقوا حتفهم في جميع أنحاء نورث كالفورنيا، وتحاول السلطات تحديد مكان أكثر من ألف شخص، لا يعتقد أن جميعهم توفوا، وتعد حرائق كاليفورنيا الأخيرة الأسوأ على الإطلاق في تاربخ الولاية.











