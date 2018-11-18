ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يتجول وسط رماد المدينة المحترقة في كاليفورنيا.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:35 ص
صدى البلد
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط رماد منزل متنقل، إنه جاء إلى قلب نيران كاليفورنيا القاتلة من أجل فهم كامل لحجم الخراب الذي اجتاح الغابات.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن ترامب وهو يقف وسط مظاهر الخراب: "علينا أن نعمل بسرعة، ونأمل أن يكون هذا الأخير من نوعه، لأن هذا بالفعل كان سيئا للغاية".

وتابع ترامب في مدينة "براديس" التي دمرتها الحرائق في 8 نوفمبر: "أعتقد أن الجميع قد شاهدوا نيران الحرائق، ولا أعتقد أننا سنرى هذا يحدث مجددا ويصل إلى هذا الحد".

وتعهد ترامب بأن تحسين ممارسات إدارة الغابات سيقلل من المخاطر المستقبلية.

كان ترامب، أثار غضبا واسعا في الرأي العام الأمريكي بعدما ألقى باللوم على المسئولين المحليين وتهديده بإسقاط التمويل الفيدرالي.

وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن71 شخصا لقوا حتفهم في جميع أنحاء نورث كالفورنيا، وتحاول السلطات تحديد مكان أكثر من ألف شخص، لا يعتقد أن جميعهم توفوا، وتعد حرائق كاليفورنيا الأخيرة الأسوأ على الإطلاق في تاربخ الولاية.





loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة .. تركيا على علم بعملية قتل خاشقجي قبل تنفيذها .. فيديو

تعديلات مرورية لإنشاء كوبري قلما علي زراعي الإسكندرية لمدة 18 شهرا

الخطيب في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى ألمانيا

صحيفة تركية: قضية خاشقجي فضحت تبعية الإعلام القطري لمخابرات أردوغان

رابط كورة لايف بث مباشر| مباراة فرنسا وبلجيكا بث الاسطوره لايف

أحمد موسى: التنظيم الإرهابي في سيناء يبكي لهذا السبب.. فيديو

اكتشاف قريب..أين جثة الملك خوفو؟

أحمد موسى يفضح إعلام الإخوان باعترافات التنظيم الإرهابي في سيناء.. فيديو

صدارة مجموعة التصفيات الإفريقية صراع مستمر بين مصر وتونس

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

لمياء فهمي عبد الحميد: لا يوجد أحد يحل محل أبي.. وفوازير رمضان أخذت وقتها

شاهد.. مقتل مسؤول التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟