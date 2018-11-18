الزمالك يرسل أوراق انتهاء أزمة المحمدي لـ فيفا

يرسل مجلس إدارة نادي الزمالك صباح اليوم الاحد الأوراق التى تؤكد انتهاء أزمة حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق للفيفا لتجنب تطبيق عقوبة الخصم قبل انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الدولى.



وأنهى مسئولو الزمالك أزمة حسين ياسر المحمدي صانع ألعاب الفريق الأسبق بعد سداد مستحقاته المالية المتأخرة عقب الجلسة التي جمعت الطرفان امس بمقر القلعة البيضاء.



وطلب حسين ياسر خلال الجلسة الحصول على 585 الف جنيه قيمة مستحقاته بخلاف غرامة التأخير واتعاب المحامي الخاص به لكن بعد المفاوضات تقاضى 445 ألف جنيه فقط.



وتواجد حسين ياسر فى القاهرة منذ عدة أيام للحصول على مستحقاته المالية عقب إرسال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطابا رسميا للمطالبة بسداد مستحقات اللاعب وإلا سيتم فرض عقوبة خصم النقاط علي الفريق الأبيض.

