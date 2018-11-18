طريقة عمل مافن الموز بحشو الشوكولاتة كالمحترفين

يعشق الكثير وبالأخص الأطفال تناول مافن الموز بحشو الشوكولاتة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير مافن الموز بحشوة الشوكولاته بمذاق كالمطاعم وبالمنزل مع الشف هالة فهمى .
المقادير لعمل مافن الموز بحشو الشوكولاتة :
2 كوب دقيق
2 بيضة فانيلا
1 كوب سكر
100 جرام زبدة
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ثلاثة أرباع شوكليت شيبس
3 حبات موز مستوي مهروس للوجه50 جرام زبدة
نصف كوب دقيق ربع كوب بندق مجروش
طريقة عمل الموز بحشو الشوكولاتة :
* في العجان الكهربائي تخفق الزبدة مع السكر حتى يذوب السكر
* يضاف إليها البيض والفانيلا ويستمر الخفق
* يخلط الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج باودر والشوكليت شيبس والموز المهروس ويستمر الخليط حتى الحصول على عجينة طرية
* تخلط الزبدة مع الدقيق والبندق المجروش ويضاف على الوجه
* يوضع الخليط في أكواب المافن الورق ويدخل فرن ساخن على درجة 180 مئوية
* يترك ليبرد ثم يحشى بالشوكولاتة القابلة للدهن باستخدام كيس حلواني
المقادير لعمل مافن الموز بحشو الشوكولاتة :
2 كوب دقيق
2 بيضة فانيلا
1 كوب سكر
100 جرام زبدة
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ثلاثة أرباع شوكليت شيبس
3 حبات موز مستوي مهروس للوجه50 جرام زبدة
نصف كوب دقيق ربع كوب بندق مجروش
طريقة عمل الموز بحشو الشوكولاتة :
* في العجان الكهربائي تخفق الزبدة مع السكر حتى يذوب السكر
* يضاف إليها البيض والفانيلا ويستمر الخفق
* يخلط الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج باودر والشوكليت شيبس والموز المهروس ويستمر الخليط حتى الحصول على عجينة طرية
* تخلط الزبدة مع الدقيق والبندق المجروش ويضاف على الوجه
* يوضع الخليط في أكواب المافن الورق ويدخل فرن ساخن على درجة 180 مئوية
* يترك ليبرد ثم يحشى بالشوكولاتة القابلة للدهن باستخدام كيس حلواني