أسرع طريقة لعمل البيتزا دون مجهود

يعشق الكثير من الأطفال تناول البيتزا ولكن أغلب الأمهات يعانين كثيرا فى تحضيرها.. تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل لفائف بيتزا الجلاش التى تعتبر أسرع طريقة لتحضير البيتزا دون مجهود.



المقادير لعمل لفائف بيتزا الجلاش :



جلاش

جبن موزاريلا

زيتون أسود شرائح

سوسيس

صلصة بيتزا ويمكن أستبدالها بالكاتشب الجاهز أو المنزلى حسب الرغبة

رشة زعتر



طريقة عمل بيتزا لفائف الجلاش :



* يفرد ورق الجلاش ويوضع عليه الصلصة والسوسيس والزيتون والجبنة



* يلف مع غلق الجانبين بالعجين ويدهن الطرف بالماء لتلصق جيدا



* يوضع على الوجه جبن موزاريلا ورشة زعتر



* يدخل فرن ساخن حتى ينضج



* يقدم ساخن