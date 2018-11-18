محمد قماح ينتهى من تسجيل أغنية دينية بتوقيع صلاح الشرنوبى

انتهى محمد قماح من تسجيل انشودة دينية بمناسبة المولود النبوى الشريف.



وشارك فى غناء الانشودة مع محمد قماح، 4 منشدين، تحت اشراف الموسيقار صلاح الشرنوبى الذى قرر اعادة الليالى المحمدية لجمهوره.



من ناحية اخرى شارك قماح جمهوره عبر صفحته على انستجرام ونشر فيديو له اثناء تسجيل الاغنية فى الاستوديو.



يذكر أن محمد قماح انتهى من تسجيل اغانى البومه الجديد " ليالى زمان " ومن المقرر طرحه قريبا .واخر البومات قماح البوم " احلى من اللى فات " .

https://www.instagram.com/p/BqRO40RlrRp/