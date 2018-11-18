صورة جديدة لامير كرارة من كواليس كلبش 3

يواصل أمير كرارة، تصوير دوره فى الجزء الثالث من مسلسل كلبش فى لبنان، ويستمر لأسابيع.



ونشر أمير كرارة صورة جديدة له من كواليس المسلسل عبر صفحته على إنستجرام وسط المناظر الطبيعة في لبنان.



ويشهد الجزء الثالث من المسلسل تطورات عديدة فى الأحداث وشخصيات جديدة، ومن المقرر أن ينافس به أمير كرارة فى شهر رمضان 2019.



وحقق المسلسل في جزئيه الأول والثانى نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أمير كرارة هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة وهالة فاخر ومحمود البزاوى ودينا فؤاد ريم ومصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.