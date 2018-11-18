شاهد.. مصطفى خاطر فى مرحلة الطفولة

تداول رواد التواصل الاجتماعى صورة لـ مصطفى خاطر في مرحلة الطفولة، وأكدوا أن شكله لم يختلف كثيرا عن الآن.



مصطفى خاطر واحد من الفنانين الصاعدين، بدأ مشواره الفني بمسرح مصر مع أشرف عبد الباقي برفقة علي ربيع واوس اوس وغيرهم.



كانت آخر أعمال مصطفى خاطر، مسلسل "ربع رومي"، مع بيومي فؤاد، وهالة فاخر، محمد سلام، إدوارد، ميرنا جميل، من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التوني.