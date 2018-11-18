شاهد.. لحظة سقوط أحمد زاهر على المسرح أثناء تقديم حفل تامر حسني

تعرض الفنان أحمد زاهر لموقف محرج أثناء تقديم حفل الفنان تامر حسني بالقاهرة الجديدة، حيث سقط زاهر على خشبة المسرح وأصيب بالتواء فى قدميه وتم نقله بعدها إلى المستشفى.



من المعروف أن حفل تامر حسنى شهد تجهيزات ضخمة، إذ قام تامر فوزي بتصميم أضخم مسرح تم إنشاؤه بالمكان، ومزود بالعديد من البوابات لدخول وخروج تامر حسني وضيوف الحفل، بالإضافة إلى وضع تراسات إضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية.



وبدأ تامر حسني الحفل بتقديم باقة متنوعة من أجمل أغنياته، بعد تقديم "ميدلي" قصير للجمهور، تبعه أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك" الذي تصدر الأكثر مبيعا والأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





