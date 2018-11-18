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فن

الفنان أحمد ماهر يتعرض لوعكة صحية ويجرى عملية جراحية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
سمر سعد
تعرض الفنان القدير أحمد ماهر أمس لوعكة صحية مفاجئة وتم نقله على الفور إلى مستشفى بالمهندسين.

وأجرى الأطباء للفنان أحمد ماهر عملية جراحية فى معدته حيث كان يعانى من الفتاء من فترة طويلة، وحرص على زيارته بعض الفنانين منهم أشرف زكى وإيهاب فهمى وأيمن عزب وحلمى عبد الباقى وغيرهم.

من المعروف أن الفنان أحمد ماهر عرض له مؤخرا مسرحية "شباب فى عيون الرسول" وشاركه البطولة الفنانة القديرة مديحة حمدى ومداح الرسول أحمد الكحلاوى.
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