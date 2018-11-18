قطع الكهرباء عن 4 مناطق بالأقصر

اعلنت شركة توزيع كهرباء الأقصر فى بيان عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الاحد، ابتداء من الساعة التاسعه صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا عن مناطق نجع الطويل وتوابعها بالكامل وشارع معبد الكرنك بالكامل وأبو الجود وتوابعها بالكامل وجزء من منطقه الهليتون نطاق شمال مدينه الأقصر.



ياتى ذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية علي مكونات شبكة الجهد المتوسط ضمن برنامج الصيانه الدوريه المكثف.



ويتقدم قطاع توزيع كهرباء الأقصر بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، مناشدا المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.