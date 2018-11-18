ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قطع الكهرباء عن 4 مناطق بالأقصر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
شمس يونس
اعلنت شركة توزيع كهرباء الأقصر فى بيان عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الاحد، ابتداء من الساعة التاسعه صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا عن مناطق نجع الطويل وتوابعها بالكامل وشارع معبد الكرنك بالكامل وأبو الجود وتوابعها بالكامل وجزء من منطقه الهليتون نطاق شمال مدينه الأقصر.

ياتى ذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية علي مكونات شبكة الجهد المتوسط ضمن برنامج الصيانه الدوريه المكثف.

ويتقدم قطاع توزيع كهرباء الأقصر بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، مناشدا المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.
loading...

ترشيحاتنا

صحيفة تركية: قضية خاشقجي فضحت تبعية الإعلام القطري لمخابرات أردوغان

ممثلات فلسطين في منتدى الشباب: غيرنا نظرة العالم عن قضيتنا.. متمسكون بهويتنا رغم فراق وطننا.. السيسي أثبت أننا دول ديمقراطية.. ورسالتنا لإسرائيل: أنتم إرهابيون.. وعيسى الكوري دليل نجاحنا

تناول كوب يوميا من هذا العصير يؤخر الشيخوخة

رانيا هاشم: مشاركة السيسي في جنازة ساطع النعماني تحمل رسالة للشهداء

ديلي ميل: غاز المتوسط يشعل أحلام مصر الإقليمية في مجال الطاقة

فريدة الشوباشي عن مهرجان المبدعات العرب: انا اتجننت

نهاية قصة علاقة بلدين بعد صدام حسين.. طلاق بائن للعراق وإيران

لاعب الزمالك السابق: مستوى فيريرا أعلى من الكرة المصرية

صورة جديدة لامير كرارة من كواليس كلبش 3

بعد ظهور زوجة خاشقجي السرية.. من هن زوجات الصحفي السعودي.. وتفاصيل معرفته بهن .. ومن هي أم أولاده ولماذا طلقها؟

شاهد.. جريمة تهز مدينة السلام .. مقتل شاب على يد بلطجي

بعد عام من المعاناة.. العثور على الغواصة المختفية في الأطلسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟