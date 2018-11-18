سعفان ورؤساء 5 جامعات ومعاهد بالدقهلية يوقعون 10 بروتوكولات

يوقع محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورؤساء 5 جامعات ومعاهد عليا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، 10 بروتوكولات للتعاون في مجال التدريب ونشر ثقافة العمل الحر، فضلا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بحضور المحافظ كمال شاروبيم وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد.



وأوضح سعفان أن البروتوكولات ترمي إلي تدريب الطلبة والخريجين علي مهن فنية لتشجيعهم لتقبل العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها، مؤكدًا أهمية دور الجامعات للربط بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين: إنه من المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة، عددا من طلاب جامعة المنصور، ليجيب على أسئلتهم التي تتعلق بالعمالة المصرية في الداخل والخارج، والتدريب، والبطالة ودور وزارة القوي العاملة في خفض نسبتها، والقوانين التي تم إنجازها في فترة وجيزة.



وأشار سعد الدين إلي أن اللقاء سيتناول -أيضا- الوضع في مصر والمشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تطوير ملف التدريب على مستوى الجمهورية بهدف وجود شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادر على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة.



يوقع بروتوكول التعاون مع الوزارة عن جامعة المنصورة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، وعن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور يحيي عبد العظيم المشد رئيس الجامعة، وعن معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا، الدكتور بشرى عبد المؤمن عبد الحميد عميد المعهد، وعن معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، الدكتور مصطفي محمد صالح سليمان عميد المعهد، وعن معهدي النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا، وللعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، الدكتور صلاح عبد الغفار منصور رئيس الأكاديمية.